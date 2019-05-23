海巡署第十二巡防區今(23)日清晨接獲守軍通報金門東北方海域草嶼島，有大陸籍釣客登島釣魚，海巡隊隨即即調派線上二艘巡艇趕往，會同守軍逮捕3名釣客及負責開船的蔡姓船老大，將人、船帶回料羅港調查偵辦。

金門海巡隊說，今日上午8時許，線上巡防艇2006艇及CP1010接獲巡防區通報到達草嶼後，就發現1艘大陸籍漁船「晉O塘0123號」停泊於島邊的礁石區，海巡人員立即登船控制船老大，再與守軍聯手逮捕3名大陸籍釣客。

金門海巡隊接獲守軍報案指有大陸釣客「入侵」海域小島，海巡艇趕往逮捕移送法辦。（吳家詮翻攝）

經調查，蔡姓船老大（福建省晉江市圍頭村人，51歲）因一時興起，邀約同村的3名友人一起搭船出海釣魚，又因清晨天色未亮，誤以為草嶼是一塊大岩石，才摸黑登島釣魚，不知其行為已經觸法，被逮捕後才驚覺大事不妙，希望海巡人員能網開一面。

不過，他們違法事證明確，海巡隊將4人逮捕，並查扣漁船及釣具；另經海巡人員實施全面性清艙檢查，未發現有豬肉及其他肉類相關製品，全案在完成調查後，依違反國安法、要塞保壘地帶法、入出國及移民法等，移送金門地檢署偵辦。

(中時電子報)