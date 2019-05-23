縣長徐榛蔚（左）、觀光處長唐玉書（右）闡述花蓮觀光行銷的創意手法。（范振和攝）

花蓮是觀光大縣，縣府如何行銷觀光？面對縣議員徐雪玉23日的質詢，縣長徐榛蔚、觀光處長唐玉書清楚闡述，盼透過五大面相的行銷手法，帶出花蓮創意旅遊。

徐榛蔚針對鯉魚潭北纜車質詢回應，縣政府積極與中央協調北纜車事宜，很遺憾的是，5月1日交通部行文暫緩，因未來將於潭北設立飯店，縣府也建議在志學（火車站）段或潭北段共構建設未果，最近她也尋求交通部長林佳龍無論增加春遊補助或新建纜車，大力協助。

唐玉書答覆說，目前花蓮觀光行銷分五大項，包含美食行銷、運動行銷、宗教行銷、浪漫行銷及數位工具的應用。在美食行銷部分，今年初邀請法國米其林1星級餐廳主廚貝爾前來廚藝交流，也透過中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會理事長梁幼祥引線，合辦「第九屆海峽兩岸美食文化論壇暨首屆環太平洋國際廚藝大賽」，有效行銷花蓮。上月也舉辦2019花蓮百大伴手禮評選。

在運動觀光、宗教旅遊、文化交流方面也多所著墨，值得一提的是，浪漫行銷方面，建立七星潭疊石傳說，只要兩個相愛的人在七星潭一起疊七顆石頭，感情就會長長久久，希望從而打造七星潭成為新興浪漫的求婚景點。

唐玉書指出，觀光處也積極盤點資源，以創意各界目光，首推的「雙太三山」深度遊，就是整合花蓮最棒的觀光資源，包括世界七大奇景太魯閣、世界三大洋太平洋，7＋3=10帶出十全十美的花蓮觀光資源，三山則是為了均衡北中南區域觀光發展，各挑出一個指標性的山，分別主打文化體驗、生態體驗和農家樂體驗。由於觀光趨勢年輕化、網路搜尋化，為增加行銷力度，觀光處與業界推出「尋找林美金太太」

活潑活動，深受青睞。

另外，觀光處力推大口呼吸系列行銷活動，呼應現代人愛打卡的習性，特推出2019花蓮十大人氣打卡景點的網路評選，同時，橫向連繫縱管、東管、太管等處，有效整合各項活動，未來希望用春夏秋冬四大面向聯合行銷。企盼以各種不同手法，打開國際市場，讓遊客進來，花蓮發大財。

(中時 )