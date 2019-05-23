夏天飲料店生意搶搶滾，竟成為竊賊下手目標，43歲的林姓男子到飲料店遲遲不點飲料，等店員到後方備料時，他竟大大剌剌偷走店員留置在櫃台的手機，得手後騎機車離去。事後，店員找不到手機報案，警方調閱監視器畫面發現連男涉嫌重大，並循線逮送辦。

台中市第一分局大誠分駐所日前接獲民眾報案，指稱在飲料店上班時，1支手機遭竊，經員警調閱數十支監視調查，經交叉比對後，發現1名男子進飲料店後，左顧右盼卻遲遲不點飲料，當時店內尚有多名等待的顧客，店員到後方備料時，男子竟大辣辣地偷取店員留在櫃台的手機，得手後，還留在原地確認旁人無人發現後再離去。

警方通知林男到案後，林男指稱，他見顧客很多，原本要去另家飲料店買，因看見店員將手機放在結帳櫃台旁，才心生歹念，無心點飲料，趁店員忙碌間，將隨身包包拿到櫃檯上做掩護，隨手將手機取置進包包內，隨即騎乘機車離開。

警方訊後，依竊盜罪嫌將他函送地檢署偵辦。

(中時 )