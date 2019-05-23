殲-16戰機

隨著解放軍殲-16的「大象漫步」照曝光，可以看出這款雙發重型戰機數量的驚人變化。

新浪軍事的分析指出，殲-16身為中方海、空兩軍都亟需的武器裝備，從在網路上曝光起，就備受各方關注。從早期模糊的照片，到如今大到閱兵、戰區演習，小到人物宣傳與軍營開放日，都能見到殲-16的身影，顯示殲-16的數量已出現天翻地覆的變化。

相對於較昂貴的4代機殲-20，分析認為，殲-16將是未來解放軍航空兵的主力戰機，數量上將成為當之無愧的第一。這一點從殲-16多次展示「大象漫步」，就能夠看出端倪。

分析指出，3代搭配4代機是美國等航空強國探索出來的務實航空裝備使用經驗，未來解放軍想必也將採用這種模式。由於殲-16具有強大的多工和多類型彈藥相容能力，可以快速轉換任務，因此對空軍航空兵和海軍航空兵都極具吸引力。就空中攻擊能力與反艦能力而言，殲-16要比蘇-30MMK2強很多。

目前除了殲-16外，亞洲自製並服役的3代機包括IDF戰機，LCA與F-2戰機等。而解放軍的3代機則包括FC-1「梟龍」、殲-10系列、尤其是進行大改的殲-10B和殲-10C，以及殲-11系列和殲-15艦載機等。

分析認為，在這些戰機中，殲-16是有資格傲視群雄的。在解放軍已服役的各類戰機中，性能可以說僅次於殲-20。除了性能外，殲-16戰機所有原料、元件都來是自製，沒有被人卡脖子的問題，就算是發動機，也是國產「太行」發動機。這點對強調國防自主的解放軍來說，具有其他機型無法比擬的吸引力。

(中時電子報)