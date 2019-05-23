農委會今（23）日表示，台灣地區自17日起受豪雨影響造成農業災情，統計至本日下午5時止，農業產物損失共計7672萬元；受損作物以一期水稻損失3191萬元、巨峰葡萄損失1221萬元，較為嚴重，合計損失金額逾半。各縣市中則以高雄市損失1753萬元最為嚴重，其次為屏東縣、南投縣及苗栗縣，損失皆在千萬以上。

此次豪雨災損包括農產損失、畜產損失及民間設施損失。其中，農產損失金額6690萬元，農作物被害面積達1866公頃，損害程度22％，換算無收穫面積為415公頃。

農委會指出，受損作物主要為一期水稻，被害面積1261公頃、損失3191萬元，其次以巨峰葡萄被害126公頃、損失1221萬元，西瓜被害139公頃、損失479萬元，木瓜被害27公頃、損失308萬元，香瓜被害62公頃、損失238萬元較為慘重。

此外，畜產損失計11萬元，主要受損為雞9000隻；民間設施損失計972萬元，主要為新竹縣、南投縣及苗栗縣農田埋沒及屏東縣、高雄市農業設施受損所致。

農委會表示，統計各縣市災損情形，以高雄市損失1753萬元（佔23％）最為慘重，其次為屏東縣損失1536萬元（佔20％）、南投縣損失1267萬元（佔17％）及苗栗縣損失1234萬元（佔16％）較為嚴重。

現已公告辦理現金救助及低利貸款地區，包括桃園市觀音區、新屋區與新竹縣新豐鄉、湖口鄉、竹北市的香瓜、洋香瓜及西瓜；桃園市楊梅區的洋香瓜及西瓜；以及高雄市美濃區、旗山區、六龜區及杉林區的稻米等。

(中時 )