◎賴如果不選 陳明文稱民進黨一定贏

民進黨中執會昨原要討論初選期程，甚至破天荒直播，但因為蔡賴陣營廝殺僵持，黨中央成為箭靶，主席卓榮泰宣布散會並裁示下週中執會再處理。身兼中常委的綠委陳明文今受訪時痛批離譜，卓的行為是藐視中執委，「從來沒有一個黨主席是這樣做的」。談及賴清德，陳也嗆賴清德爭取出線，最主要是要證明他來選才會贏 ，但看起來情勢似乎起了變化，「他不選民進黨一定會贏」。

◎連日豪雨農損破7000萬 巨峰葡萄損失慘重

農委會今（23）日表示，台灣地區自17日起受豪雨影響造成農業災情，統計至本日11時止，農業產物損失共計7209萬元；受損作物以一期水稻損失3025萬元、巨峰葡萄損失1221萬元，較為嚴重，合計損失金額逾半。各縣市中則以高雄市損失1726萬元最為嚴重，其次為屏東縣、苗栗縣及南投縣，損失皆在千萬以上。

◎川普前顧問嗆陸 別期待大選後美會變友善

美國2020年總統大選氣氛逐漸升溫，隨著美中貿易戰導致兩國關係緊繃，美中關係仍是大選焦點議題；對此，曾任白宮首席策略師兼川普顧問的巴農表示，北京應該放棄「川普下台後，華府會減少對中敵意」的希望，同時批評與中國大陸菁英合作以確保自身利益華爾街人士們，正危害美國利益。

◎退將應終身為國家效忠 陳明通主張嚴格管制

陸委會主委陳明通23日至立法院備詢表示，一日為國家的將領，就應該終身為國家的效忠，並稱退休將領有礙國家尊嚴的行為，要嚴格管制。

更多新聞請看中時電子報

(中時電子報)