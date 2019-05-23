台中市議員陳廷秀23日為清水區眷村長輩搭車請命。他說清水區忠孝路、忠孝一街、忠孝二街、忠孝西路及民和路住戶居民、約有1000餘戶住家，要搭公車須步行長輩要搭公車須走40到55分鐘，希望交通局調整公車路線。交通局長葉昭甫說，將評估新闢路線服務可行性及規畫區域轉運節點，以符合民眾乘車需求及期待。

陳廷秀說，民眾曾於104年6月向交通局呈請訴求公車路線、站牌，由鰲峰路牛埔站至民和路通往台灣大道，迄今全無音訊，讓1000餘戶居民大失所望；當地上千戶居民最感交通不便，就是至鰲峰路的清水國中、建國國小離遠，該地無設公車路線、站牌、光走路行程約40-45分。

陳廷秀表示，雙薪家庭父母都要上班，接送國小1-3年級小朋友上下學都由爺爺奶奶處理；有的爺奶因年紀大走路非常非常慢約需走50-55分鐘，但為了愛孫心切，走得再慢還是要接送。學生的書包又重，走到家汗流浹背如同雨淋，這樣的場警不僅讓人看見城鄉差距，也看見高齡者被忽視的一面。

陳廷秀為1000餘戶居民爭取公車路線站牌，由鰲峰路牛埔站至民和路通往台灣大道，希望交通局早日設置站牌及調整公車路線，還給上千戶居民的搭車權益。

交通局長葉昭甫說，該局已協調評估行經清水區民和路、忠孝一街、忠孝二街周邊公車路線業者路線延、繞駛的可行性；各業者將視整體運能狀況，再行評估增設站位的可行性；期能儘量符合民眾乘車需求及期待。

(中時 )