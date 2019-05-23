沈智慧當場量測，文心國小B棟校舍排水溝塌陷處、高低落差竟72公分，直呼：太危險了。（張妍溱攝）

文心國小躲避球場地面呈現龜裂、凹凸不平，學童打球容易跌倒受傷。（張妍溱攝）

創校27年的台中市北屯區文心國小，因校舍及運動場破舊不堪，裂縫坑洞處處可見，校園宛如布滿「地雷」，日前更傳出學童疑在校園活動時跌倒受傷，基於校園安全，23日國民黨立委沈智慧及台中市教育局、國教與體育署等官員，至文心、松竹2國小會勘，提出改善。

有家長投訴，孩子就讀文心國小，卻因校舍老舊破損，多項設施潛藏危機，包括B棟校舍排水溝塌陷、高低落差約72公分，C棟校舍旁灌木叢根部，被水掏空深度達100公分，D棟校舍因大雨掏空，建築物底柱裸露，學童每日上學「充滿危機」。

國教署與體育署官員在現場會勘後建議，可提出防汛預算優先撥付以改善校園環境，但沈智慧認為，校舍樑柱掏空感覺隨時倒塌斷裂，籃球場的地面有龜裂高低不平，看起來好危險，學童安全一刻不能等，不應等到防汛期，中央應盡快編列經費約430萬元，予以修繕。

另外松竹國小，因使用8年的運動場地也出現龜裂高低不平等問題，學童運動打球，容易跌倒受傷，另校園充實體育器材等硬體設備，整體經費約360萬元，沈智慧籲請中央盡快撥款，加強修繕，維護校園安全。

(中時 )