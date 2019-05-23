政府與人民之間總是有一個高台，要聽見人民的聲音何其重要，此時中間的橋樑就非常重要。曾參選第一區(海區)立委選舉的林江釧落選，但並未退縮將再次投入明年海區立委選舉，表示要做「地方與中央的橋樑」。

現任文化傳播委員會副主任委員、中國國民黨中央委員、國民黨20全黨代表、中華民國行政顧問總會理事、嘉義縣民眾服務社常務理事的林江釧，身兼多職的他在這3年來持續為嘉義發聲，雖在首次參選第一區(海區)立委落選，但在當時大環境對國民黨極端不利情況下，他仍拿下6萬餘票，被視為國民黨嘉義縣新生代戰將。

林江釧的父親是前東石鄉長林純金，而叔叔林水樹是嘉義區漁會榮譽理事長，擁有東石鄉公所及嘉義區漁會背景，讓他的基層實力頗受看好。他表示，雖然上屆立委落選，但這次決定要再站出來，要讓「偏鄉走向國際，資源走進嘉義」，更要做鄉親、農漁民、基層的代言人，到國會發聲，為人民爭取權益。

林江釧將參選嘉義縣海區立法委員/林江釧提供

透過2018年縣市幸福指數調查發現，嘉義縣的幸福指數是倒數第一名，數字會說話，人民的幸福需要翻轉，檯面上的民意代表是該換換了。林江釧強調，「接地氣」是很基本的，最重要的是要用人民的角度去感受政府做得好不好，再進一步從中央爭取資源回嘉義。

日前，台日漁業委員會針對八重山海域協商，由於台日經濟海域重疊，再加上八重山群島以南海域漁獲量豐富，其中更以黑鮪魚群聚於此，因此台灣漁民積極爭取將該區納為雙方協議範圍。有時中日漁業協議不如預期，恐導致台灣漁民生計受到打擊或中華民國主權受到威脅，林江釧表示要做農漁民代言人，為農漁民發聲，也期盼政治人物能夠一起站出來捍衛主權，維護台灣國土安全。

林江釧簡歷資訊/林江釧提供

(中時電子報)