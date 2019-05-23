議員蕭如意要求質詢彰化高鐵特區的招商。（吳敏菁攝）

彰化縣議會總質詢，議員關心縣府財政狀況，紛紛要求爭取提高統籌分配款，議員林庚壬、張國棟、蕭如意等也指出調整369敬老禮金後，應大力向鄉親說明財政規畫，縣長王惠美說明縣府開源節流、爭取中央補助，並努力拚經濟，縣府招商已越來越有效率。

議員林庚壬指出，過去發放「369」是錯誤政策，本就該停止，鄉親只要聽了解釋都能接受，省下5億經費，放在教育處可以蓋120多間教室，放在消防局可以買15台50公尺消防車，放在工務處可以建100多公里的柏油路面等。

張國棟、蕭如意等也指出很多鄉親誤解今年沒敬老禮金，縣府說明應該更清楚說明，不要讓誤會擴大。

彰化縣長王惠美說，縣府負債約400多億，極力在向中央爭取各項競爭型補助，今年初，全國僅10案，彰化縣就有4案被衛福部遴選上，將建綜合型的長照社福大樓等，總經費3.7億元，「沒有錢，不能當作藉口」，鼓舞縣府團隊在極少資源下多做事，是努力目標。

王惠美也說明，不希望開出社會福利是做不到，重陽禮金「369」來說，過去都是1000元，2015年提高到2000元，去年加碼發放金額約8億元，較前年4億多元高出2倍，更是過去4倍，但1次性領取不見有幸福感，還衍伸更多問題，才進行調整回復早期做法，並非不發放，中低收入戶則比照去年。

王惠美說，今年也將多增建200多個關懷C據點，通盤檢討產業用地等，吸引投資，透過相關稅收增加財源，並爭取中央建設補助，縣府只要負擔10分之1或2配合款，錢省來做更多的事情。

(中時 )