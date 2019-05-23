初夏的台北很文青！誠品信義店攜手「Skyline Film 屋頂電影院」，5/24(五)、5/25(六)晚間於7樓空中花園放映4部經典電影，由，一起在台北夜空下喝啤酒、吃爆米花，享受城市中的放鬆氛圍！誠品敦南店5/23(四)-6/10(一)邀請10位30代新銳插畫於B2藝文空間舉辦「Twenty-Four Seven 新銳插畫家聯展x誠品敦南似顏繪」，邀請你來體驗閱讀、創作24小時零時差的城市生活概念。

Friday Night我們屋頂見！5月24日、5月25日晚間一起在誠品信義店7樓空中花園浪漫看電影。（誠品提供）

誠品信義店攜手「Skyline Film 屋頂電影院」，5/24(五)、5/25(六)晚間於7樓空中花園放映4部電影！週五由喜劇大師比利．懷德操刀，被視為美國影史上最重要電影之一的黑白電影《熱情如火》揭開序幕，瑪莉蓮．夢露也因此片漸露頭角;接著放映奠定龐德女郎莫妮卡．貝魯奇女神地位的義大利浪漫主義電影《真愛伴我行》。週六由歐洲電影獎最佳影片等《美麗人生》與獲得歐洲電影獎最佳影片等多項國際獎項的《艾蜜莉的異想世界》。在看電影同時，也不妨吃點有吃爆米花、喝些啤酒，還有限定攤車提供手沖麵食。

誠品敦南店即日起至6月10日邀請10位30代新銳插畫於B2藝文空間舉辦「Twenty-Four Seven 新銳插畫家聯展x誠品敦南似顏繪」。（誠品提供）

誠品敦南店擁有24小時的閱讀空間，如同藝術創作者為追求完美作品未曾停歇的過程。5/23(四)-6/10(一)12點至20點，於B2藝文空間舉辦「Twenty-Four Seven 新銳插畫家聯展 x 誠品敦南似顏繪」，邀請10位各具獨特創作風格的插畫家透過不同創作媒材演繹。

誠品敦南店即日起至6月10日 12點至20點於B2藝文空間舉辦「Twenty-Four Seven 新銳插畫家聯展 x 誠品敦南似顏繪」。（誠品提供）

包含以剪紙創作為主的「25度」、曾獲2018美國3x3當代插畫獎優選的「Aboo Yang」、擅以奇幻為題的「Duga」、融合日式與歐風筆調的「NIN」、豐富印花原創設計的「本島舍」、多以動物相關故事創作的「長耳朵Long Ear Story」、擅長以各媒材與技法融合表現的「袁笙」、擁有東方水墨氣韻的「黃昱佳」、主攻電繪創作的「黃軍豪」、擅長描繪奇幻溫馨風格的「微光分子」。指定時段還能在敦南館內各特色角落讓插畫家親手為你畫出似顏繪。

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(中時電子報)