天氣劇變，造成熱傷害人數激增，因寒士從事臨時工需長期曝曬在烈日下，恐成為高溫傷害的危險族群，基隆在地藝人白馨儒平時熱心公益，得知人安為寒士慶祝端午，今（23）日上午前往基隆平安站關懷，與寒士一同跳「涼感巾健康操」，並發出第1張端午邀請單給寒士，同時呼籲大眾重視寒士高溫熱傷害，讓其感受社會關懷保持身體健康。

根據衛生福利部統計，去年全台6月共有376人次因熱傷害就醫，7月再創新高，多達412人次。人安基金會服務寒士職業多為臨時工及舉牌工，長時間在外工作，為防止其在酷夏中引發中暑、熱衰竭等，特於端午前辦理「寒士慶端午」活動，舉辦義診、義剪，為健康把關。

針對夏季高溫提供涼感巾助烈日降溫，人安於活動現場致贈寒士每人一份健康包，內容物為香皂、洗髮乳、貼身衣物等，助其防病抗暑。

白馨儒此次受邀參與人安活動，現場介紹「端午健康包」，並與寒士一同跳涼感巾健康操；寒士跟著音樂伸展，現場充滿活力與歡笑。白白說：「身為基隆在地人，發現社會角落有很多朋友需要關懷，我們只要跨出自己小小的一步，就能讓他們感受到滿滿的愛。」邀請大家以小善積大愛，愛心600助寒士健康。

現場中有名40歲的阿文，領有智能身障手冊，因父母過世，從此流浪街頭，由於不識字，四處求職碰壁，經人安轉介工作，定期舉牌，也漸漸找回自信，工作空檔在站內協助發餐服務。人安給予寒士一份愛的關懷，在困難時伸出援手並幫助其自立。

端午節即將到來，人安將於全台21處辦理「寒士慶端午」活動，助其對抗熱傷害，基隆平安站將在6月4日，在基隆市仁愛區朝棟里民會堂辦理，邀請260名寒士參加，致贈每人一份健康包，每份600元，尚需150份，盼社會大眾凝聚善的力量，相助寒士慶端午，愛心專線：(02)2427-3323，畫撥帳號：19949502（戶名：人安基金會）。

(中時 )