駐大阪辦事處蘇啟誠處長自殺案，經監察委員江綺雯、仉桂美8個月調查，今(23)日對外交部提出糾正，同時也還原蘇啟誠臨終前的狀態。調查指出，蘇啟誠自盡前出現心情不佳、感覺緊張，且屢次想調整座位改風水，並告知可能被調職等異狀。蘇啟誠生前最後一通發出的簡訊，是告知同仁不用搬桌子了。

監委在新聞稿表示，大阪處同仁證實，蘇啟誠於風災後至去年9月13日晚間輕生前已顯示心情不好、悶悶不樂、感覺緊張、多次反覆想調整座位、告知可能被調職等異狀；而蘇啟誠於電話中向謝長廷大使表示，已聯繫律師並約隔日早上見面，表示仍試圖查明某些爭議。

蘇啟誠屢次想搬動位子，原因是蘇啟誠的辦公室座位，背後正對窗戶，以風水觀點來看「沒有倚靠」。在燕子颱風事件發生後，蘇太太曾建議他挪動座位方向。

調查發現，台日協副秘書長謝柏輝於當日18時14分以Line傳送「外交部獎懲作業要點」給蘇啟誠。不過，顯示並未讀取。19時59分，蘇啟誠發了一則簡訊給大阪處同仁，內容為：「搬桌子事，不用了。一再變，不好意思。」日方警方估計，他的死亡時間應該在20至21時之間。監委江綺雯透露，蘇啟誠的遺書是以電腦打字完成，日期是9月12日，最後還用筆寫了四個中文字「後事從簡」。

監委調查蘇啟誠輕生案 生前簡訊、手稿首曝光

(中時電子報)