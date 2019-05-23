《震向性教育》描寫已婚男子出軌愛上同性的故事。（北影提供）

同婚專法將於5月24日正式上路，台北電影節也搶先公布「非一般愛情故事」片單，包括今年在柏林影展首映的《震向性教育》、伊朗少見觸及同志議題的三段式愛情故事《真愛邊緣人》、以老年同志為主角的《以她的名字呼喚我》、耗時6年完成的動畫片《女他》等作品，以及桂綸鎂封金馬影后之作《女朋友。男朋友》。

除上述影片外，還有描寫帶著兒子回鄉的母親，卻與司機大叔發展出熟年戀情的《乘客》、啟發於導演自身經歷，描寫年輕女工在初夜後發現自身祕密的《性不性不由你》，以及呈現深夜包車徘徊的女性與緊盯手機交友軟體的男性之間慾望和秘密的《成為野獸的我們》等片，類型從出軌到出櫃，包涵各種多元的愛情電影。

此外台北電影節將在6月2日晚間7點，於西門紅樓北廣場免費放映《女朋友。男朋友》，本片與北影淵源極深，為2012年北影開幕片，並獲得台北電影獎最佳男演員、最佳男配角、媒體推薦獎等，參與的觀眾還有機會獲得各式精美禮物。

(中時 )