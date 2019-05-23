即將卸任的美國海軍作戰部長朗‧巴克斯艾爾(Ron Boxall)表示，駐防夏威夷的普雷貝爾號驅逐艦 (DDG-88,USS Preble)將是第一艘安裝高能雷射武器的軍艦。艦上的雷射砲既是飛彈攔截器也是小艇破壞者，可防衛飛彈與自殺小艇的襲擊。

防衛新聞(Defense News)報導，巴克斯艾爾說：「HELOS(高能雷射眩光監視系統)是相當理想的艦載雷射武器，我們正在決定普雷貝爾號驅逐艦成為雷射武器試驗艦，取代它現有的近迫武器系統。」

負責承包的是洛克希德馬丁公司，他們不久前取得合約，負責製作6萬~15萬瓦的雷射砲，它將整合到神盾戰鬥系統當中，也必須修改艦上的電力規劃，才有足夠的電力。

巴克斯艾爾表示：「雷射武器能夠與神盾系統相輔相乘，很多人以為雷射只是一把槍，但它其實也是也是一種非常好的傳感器，當目標愈靠近雷達，雷達的解析度會變得不清楚，但是目標愈接近雷射系統時，它的解析度反而更提升。」

不過，兩者最大的障礙是整合，因為神盾系統研發時，還沒有納入雷射光學的部分，所以如何將雷射武器的高解析資料輸入戰鬥系統是個課題，對巴克斯艾爾而言，他目前不太關注雷射的功率提升，比較在乎資料如何整合。

洛克希德·馬丁公司HELIOS專案主管布蘭登‧謝爾頓(Brandon Shelton)說：「HELIOS整合到艦上，它會融合到軍艦的動力系統中，而不是攜帶額外的電池到船上。」

謝爾頓說，該系統在三月份已通過設計審查，到今年年底，他們會在紐澤西州穆爾斯頓(Moorestown)的實驗室製作原型，預計到2020年中期可以完成。

美國海軍戰略中心的和分析師布萊恩‧克拉克(Bryan Clark)相當期待雷射武器，他相信會改變海戰的模式，超過50萬瓦的雷射，就可以擊落巡航飛彈， 甚至是超音速飛彈。雷射會使得對手的攻擊成本提高，然而只要電力供應充裕，就沒有彈藥限制。

雷射武器的技術限制是，一座雷射只能一次對抗一個目標，它需要一段時間燒灼，也許只有幾秒鐘，要是遇到多個威脅時，應變時間會愈來愈短。因此， 克拉克認為，雷射武器還不能全面取代動能武器(飛彈、大砲)，以填補雷射的間歇時間。

(中時電子報)