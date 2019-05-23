國立故宮博物院攜手香港城市大學團隊，以藝術結合科技的「動物藝想－故宮新媒體暨藝術展」，今傳勇奪美國博物館聯盟謬思獎最高榮譽金獎。

謬思獎(MUSE Awards)為美國博物館聯盟(American Alliance of Museums)為表彰畫廊、圖書館、檔案館和博物館的傑出媒體成就，獎勵博物館在社群、創新、教育、近用性和包容性等方面努力所設立的獎項。

此次故宮的獲獎作品為去年故宮與香港城市大學團隊於臺中市港區藝術中心及香港城市大學展覽館兩地輪展之「動物藝想－故宮新媒體暨藝術展」，結合故宮文物、新媒體科技、當代藝術與生物科學研究等成果，從不同視角與觀點呈現動物議題，除展現古今文化之外，也重新省思科學與自然的衝突，引導觀眾理解不同時代人們如何觀看世界，同時展覽加入許多在地化的元素與議題，將故宮與當代經驗緊密地結合在一起。

(旺報 )