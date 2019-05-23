大貨車右轉卸貨 騎士被撞傷重不治 18:522019/05/23 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大貨車右轉要回公司卸貨，導致機車騎士傷重不治。(曹明正翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 51歲大貨車田姓司機23日下午行經大寮區河堤路一段，準備回公司卸貨時，疑因車身過長先停到對向車道，再切回右轉時與24歲鄧姓機車騎士對撞，鄧男頭部重創滿臉是血，送醫急救後不治，田男酒測值0，詳細肇責還待釐清。 林園警分局調查，田男駕駛大貨車下午2時許在河堤路準備回所屬的交通公司卸貨，疑因車身過長，先將車停在對向車道的路邊，以為沒車經過時，再將車切回順向，卻在要進公司時，撞上順向的鄧男，導致鄧男傷重不治。 (中時 ) #不治 #公司 #大貨車 #車道 #車身 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買5／23上櫃審議會將審議鑫創電子上櫃案 14:292019/05/20 財經 建設公司廣告砸人 男騎士路經美濃受傷 送醫幸無礙 19:102019/05/20 社會 高通案和解 監院糾正公平會 10:252019/05/21 政治 近3年績效檢視 北市府4大公司稅後淨利下滑 16:352019/05/21 生活 櫃買5／27上櫃審議會 討論富致科技上櫃案 10:242019/05/22 財經 TransferWise成歐洲最有價值金融科技公司 22:042019/05/22 財經 防賣老債 未到期債可認獲利但不能馬上分 22:042019/05/22 財經 兩千億壽險債恐釋出 逾淨值10％將扣資本 22:042019/05/22 財經 櫃買今日上櫃審議會通過鑫創電子上櫃案 18:102019/05/23 財經 高通案二審 科技法權威劉尚志：翻案機率不高 18:432019/05/23 財經 社會熱門新聞 立委抗議大法官聽到了 軍公教年改將辯論 - 社會 - 中時 台南國一女校園墜樓身亡 警調查原因 - 社會 酒駕追撞油罐車爆炸 ２車火海被燒面目全非 - 社會 - 中時 台積電南科傳氮氣外洩 兩工人一死一命危 - 社會 - 中時 小表妹來過夜 色表哥忍不住硬上判4年 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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