51歲大貨車田姓司機23日下午行經大寮區河堤路一段，準備回公司卸貨時，疑因車身過長先停到對向車道，再切回右轉時與24歲鄧姓機車騎士對撞，鄧男頭部重創滿臉是血，送醫急救後不治，田男酒測值0，詳細肇責還待釐清。

林園警分局調查，田男駕駛大貨車下午2時許在河堤路準備回所屬的交通公司卸貨，疑因車身過長，先將車停在對向車道的路邊，以為沒車經過時，再將車切回順向，卻在要進公司時，撞上順向的鄧男，導致鄧男傷重不治。

(中時 )