周男不滿程坤景飼養的2隻米克斯黑狗經常朝他狂吠，去年10月間朝程男及狗兒潑白漆，事後程坤景持剪刀在三重龍門停車場園伏擊，並在一陣猛捅後將周男刺死，新北地院23日依殺人罪判程坤景18年徒刑。

判決指出，去年10月17日晚間程坤景及飼養的2隻米克斯黑狗「小美」、「大樂」遭周男潑漆報復，程男事後就帶著剪刀意圖尋仇，並在翌日凌晨0時許在三重龍門停車場發現周男行蹤後，掏出預藏的剪刀猛刺周男。

判決表示，程坤景趁周男不及防備之際，把正在騎自行車的周男撲倒，手持剪刀朝周男左外側後頸部、右側三角肌、右手肘等處猛刺，由於程男一刀刺穿周男左外側後頸部靜脈血管，導致周男大量出血致出血性休克及血胸，經送醫急救仍不治死亡。

法官勘驗現場監視畫面發現，程男步行至事發地點附近發現周男騎乘自行車經過，先將周男連人帶車推倒，再以左手將他按住並由上往下刺擊2次，周男遇襲欲起身時，又被程男刺擊1次。

承審法官認為，程男僅因自身與犬隻遭潑白漆，竟因此萌生殺意，攜帶鋒利、尖銳的剪刀尋仇，並在推倒周男後持剪刀快速、猛力刺向手無寸鐵的周男致命部位，且傷口深度甚深，加上程男犯後否認犯行、迄未與周男家屬和解，23日依殺人罪判程坤景18年徒刑。

(中時 )