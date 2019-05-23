郭台銘登戰車到義民廟 感受客家人硬頸精神 19:182019/05/23 中時 莊旻靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭台銘（車上中）23日造訪新竹縣，首登「戰車」向民眾拜票，受到民眾熱烈歡迎。（莊旻靜攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 郭台銘（左二）23日造訪新竹縣，首登「戰車」向民眾拜票。（莊旻靜攝） 新竹縣長楊文科（右二）送給郭台銘（右三）一件客家花布衫，也稱他是藍營天王首位造訪新竹縣者。（莊旻靜攝） 鴻海董事長郭台銘（左二）23日造訪義民廟，藝人恬娃（左三）如影隨形。（莊旻靜攝） 鴻海董事長郭台銘23日首度造訪義民廟，藝人恬娃（左）如影隨形，右為新竹縣長楊文科。（莊旻靜攝） 鴻海董事長郭台銘23日到褒忠亭義民廟參拜，懇託鄉親支持，他說，一到義民廟就感受到忠義、客家人硬頸的精神，也推動新竹科學園區的發展 郭台銘表示，希望這一次能夠贏得初選，代表國民黨出征，如果有機會代表，他有很大的把握，「把不公不義的蔡拔掉」，在場支持者也大呼「郭台銘凍蒜」、「國民黨加油」。 郭台銘說，他會認真學，客家話一定會進步，他也說，希望大家有勝利的準備，要拚經濟、救台灣。新竹縣長楊文科也送上一件藍色的客家花布衫，他說，郭台銘是天王級首位造訪義民廟者，也歡迎他。 (中時 ) #郭台銘 #義民廟 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨群雄 韓國瑜民調依舊領先 10:212019/05/19 政治 郭台銘大喊雲林富 中華民國才會富 15:152019/05/19 財經 酸鴻海跳樓多 葉毓蘭痛批小英：公務員自殺算誰的 09:482019/05/21 政治 挺郭棄韓發酵 網轟國民黨：噁心！ 14:102019/05/21 政治 郭台銘批勞基法修得不倫不類「菜不行就換鍋煮」 16:522019/05/21 政治 郭台銘：民調像天氣 昨天下雨今天好天氣 16:252019/05/21 政治 被郭台銘打槍「先不要」恬娃再露C奶第二發！ 21:302019/05/21 娛樂 郭董跑行程喝平價礦泉水 宅神連呼5個震撼 21:542019/05/21 生活 義民廟董事會爭議 23日竹縣府召開座談會 15:292019/05/23 政治 舔盤子被諷 郭董反嗆柯P：除了選舉都沒做 16:542019/05/23 政治 政治熱門新聞 2020民調 綠粉希望藍營總統人選是他 - 政治 黃光芹爆神秘數字3700；韓國瑜籲：講話謹慎小心要有證據 - 政治 - 中時 遭黃光芹爆料設局出賣楊秋興 韓國瑜回應了 - 政治 再失言？這話網暴怒轟柯：請道歉！ - 政治 不甩韓國瑜好友說 楊秋興怒轟恩將仇報：我揹半年黑鍋 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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