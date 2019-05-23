郭台銘（左二）23日造訪新竹縣，首登「戰車」向民眾拜票。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（右二）送給郭台銘（右三）一件客家花布衫，也稱他是藍營天王首位造訪新竹縣者。（莊旻靜攝）

鴻海董事長郭台銘（左二）23日造訪義民廟，藝人恬娃（左三）如影隨形。（莊旻靜攝）

鴻海董事長郭台銘23日首度造訪義民廟，藝人恬娃（左）如影隨形，右為新竹縣長楊文科。（莊旻靜攝）

鴻海董事長郭台銘23日到褒忠亭義民廟參拜，懇託鄉親支持，他說，一到義民廟就感受到忠義、客家人硬頸的精神，也推動新竹科學園區的發展

郭台銘表示，希望這一次能夠贏得初選，代表國民黨出征，如果有機會代表，他有很大的把握，「把不公不義的蔡拔掉」，在場支持者也大呼「郭台銘凍蒜」、「國民黨加油」。

郭台銘說，他會認真學，客家話一定會進步，他也說，希望大家有勝利的準備，要拚經濟、救台灣。新竹縣長楊文科也送上一件藍色的客家花布衫，他說，郭台銘是天王級首位造訪義民廟者，也歡迎他。

(中時 )