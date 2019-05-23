衝破資源不足困境，大倫國中女籃奪下今年JHBL全國國中籃球甲級聯賽冠軍。（校方提供）

體育人才外流是苗栗的痛，甫創縣史拿下JHBL全國國中籃球甲級聯賽男、女雙料冠軍的明仁男籃、大倫女籃歷屆主力先發球員多向外發展，「留不住優秀人才」許多縣議員將矛頭指向教育處未落實三級制度，處長徐永鴻指出，經營球隊經費高，縣府財力無力負擔，將接洽企業尋找培育種子隊的機會。

選手獲獎為縣爭光，背後卻面臨資源貧乏及看不見未來等困境，大倫國中女籃教練劉文君表示，苗栗的選手資質很好，但礙於資源不足，有小學生追籃球夢寧願先到名校卡位，今年奪下JHBL首冠的5名優秀畢業球員也分別選擇北一女、金甌女中及南山高中就讀。

劉文君分析，體育名校的隊伍通常有母企業支持，除了北一女本身就是明星學校，金甌有台電的奧援、南山有中華電信的支持，資源富足、發展機會高，當確定特色招生入取，無論家長或學生多傾向就讀名校，以松山高中為例，每年赴美、歐移地訓練就十分誘人。

相較名校不愁金源，苗縣體育教育資源則顯得辛苦，大倫國中女籃雖獲得優秀成績，卻因籌不到經費放棄更上一層出國比賽的機會，女籃目前也還欠缺1名助理教練，選手生活起居、晚間訓練、餐食等，全靠校內老師義務幫忙看顧，除了縣府補助部分費用，其餘來自外界和家長捐助。

人才外流教育處成眾矢之的，處長徐永鴻說明縣府管轄的國高中小，其中就有15所學校設立體育班，唯在棒球領域以社團方式經營，成績依然優異，鮭魚洄流計畫每名體育績優生有8萬元獎學金，重視基礎建設另增設高灘地棒球場，國立學校則給予部分補助，並持續向教育部爭取經費挹注。

徐永鴻表示，落實三級制，縣立苑高國中部目前設有排球班，今年也會在高中部甄選1名正式教練加入；經營隊伍每所學校每年至少要300萬至500萬元，縣府財力無法負擔，將計畫組團隊與企業接洽，企業每年投注200萬元以上，可能下個小裕隆、小京元就在苗栗。

(中時 )