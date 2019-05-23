將花甲男孩楊富閔作品《我的媽媽欠栽培》搬上舞台，北市國推出同名原創台灣歌劇，以西方美聲、台灣歌仔戲、地方流行歌等多元演唱方式，唱出地方媽媽為持家而放下人生理想的心境。

北市國團長鄭立彬表示，「不同的唱腔、唱法，是台灣多元文化的縮影，代表著各種可能性，透過作曲家的作曲手法，將不同風格融合在一起。」

《我的媽媽欠栽培》由游源鏗擔任編導，故事描述每個家庭的母親，都為了扶持丈夫、栽培小孩，把自己的人生理想放一邊，劇中讓媽媽們去考駕照、去追星，試著忠於自我，捍衛人生權益。

鄭立彬表示，全劇沒有一個英雄人物，「全都是鄉間小老百姓的故事，每位媽媽都偉大，而且都欠栽培，這些小人物，就是台灣社會的中堅力量。」

鄭立彬說，劇中反映了台灣社會現況以及地方文化，「像是新住民、都市開發、北漂議題，還有舞龍舞獅、宋江陣、武館文化、叫賣文化等，都在劇中呈現。」

擔任演出的演員包括澎恰恰、呂雪鳳、湯發凱、林慈音等，作曲家顏名秀也為各自演唱專長打造不同的歌路，讓每位演員得以呈現特色。演出將於5月24日至26日在台北市中山堂、6月29日至30日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。

(中時 )