馬東石（右二）在《極惡對決》飾演角頭老大。（威視電影提供）

由地表最強悍大叔馬東石領銜主演，攜手韓國實力派演員金武烈及金聖圭共同演出的動作片《極惡對決》，在韓國上映8天以來，吸金167億韓幣（4億4千萬台幣），突破200萬觀影人次，不僅打敗3周冠軍《復仇者聯盟：終局之戰》榮登韓國票房冠軍，更是2019年繼《雞不可失》後最賣座韓片。

電影也在22日於坎城影展舉辦午夜單元世界首映，導演李元泰攜馬東石等3位主演現身紅毯，007龐德女郎蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）也特地盛裝力挺，午夜首映吸引2000人一同觀賞，放映後全場觀眾紛紛起立鼓掌長達近6分鐘，馬東石感動表示：「很自豪自己能參與如此厲害的電影！」

馬東石還在全場歡呼聲中笑著說：「能走上這舞台是我的夢想，很自豪自己能參與如此厲害的電影。」金武烈和金成奎兩人也都感動泛淚，金武烈還舉起大拇指開心表示：「今天是我的38歲生日，很開心能參加坎城影展，這是一個很難忘的生日。」李元泰更開玩笑指著片中殺人魔金成圭說：「希望大家能平安回家，待會路上要小心不要遇到他。」電影6月21日在台上映。

(中時 )