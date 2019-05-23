方姓男子欠稅232萬元遭國稅局強制執行，名下座車BMW座車遭拍賣償還21萬元，仍拒繳200餘萬餘款，行政執行署台南分署查知他沒錢繳稅，竟有錢繳數十萬保費，23日向台南地方法院聲請管收獲准，方男被送進管收所坐牢。

方姓男子是台南一家精密公司負責人，他在2016年欠下綜合所得稅232萬元不繳，隔年國稅局催繳不成，實施強制執行，將他名下的BMW座車拍賣，但該車只是二手車，拍賣所得只能償還21萬元。方男其餘200多萬至今仍拒繳。

行政執行署台南分署執行官近日調查，方男在2018年繳納一筆壽險保費達8萬多元，該年另繳納一筆數十萬的保費，且在2017與2018年各從銀行提款數十萬，方男雖辯稱提款是用來清償負債，卻無法提出償債證明以自圓其說。

行政執行署執行官23日通知方男到案，認定他明顯不願履行償還欠繳的稅金，向台南地方法院申請管收獲准，方男被送進管收所。他必需提供足夠的擔保或者繳清欠稅，才能獲釋，否則將面臨3個月的管收期，期滿之後，行政執行署若有新事證，還能再申請一次延長3個月管收期。

(中時 )