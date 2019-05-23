國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）組織近日公布去年參與碳揭露城市評分，全球569受評城市中僅43個城市獲A等級，台灣共有台北、台中、高雄被評為A等級，其中，台北市是亞洲唯一獲選專文介紹。北市環保局表示，近年推動服務業、學校等單位老舊空調、照明設備汰換，連續2年用電量負成長，去年節電率1.2％，六都第一，同時目標2030年碳排放量降至980萬公噸，落實節能減碳政策。

國際碳揭露計畫組織今年首度針對全球城市碳揭露成果評分並公布結果，全球共有海牙、波士頓，雪梨、巴黎等43個城市致力於降低溫室氣體排放、氣候變遷調適與水管理，因而榮獲A等級肯定，台北市更是亞洲唯一獲得專文介紹的城市。

國際碳揭露計畫組織以「台北－亞洲邁向綠色永續的科技樞紐」為題，介紹台北市於低碳永續上政策做為，像是面對全球氣候變遷，北市2005年碳排放量為1307萬公噸，2030年目標碳排放量降到980萬公噸，2050年達到減少碳排放量50％目標，截至目前已減少6％。

北市府為降低住商部門碳排放，採用綠建築和綠屋頂，以保持城市透水性；再生能源應用部分，透過公私協力於福德坑環保復育園區打造「能源之丘」，設置太陽能電廠，也是北市首座垃圾掩埋場復育後設置的太陽能發電廠。

此外，台北市連續2年用電量負成長，去年用電量161.93億度，比起前年163.9億度，節電率達1.2％，六都中第一名，環保局表示，節電最大原因在於推動設備汰換補助，像是服務業、機關、學校等老舊空調設備、管線汰換，同時都發局也推公宅智慧電網，產發局則有家戶老舊冷氣、冰箱汰換補助，跨局處整合資源落實節能減碳政策。

(中時 )