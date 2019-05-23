謝瓊煖在《一千個晚安》飾演張棟樑的媽媽。（三立）

《一千個晚安》張棟樑。（三立）

實力派演員謝瓊煖在《我們與惡的距離》飾演加害者母親，她有如催淚彈逼哭無數觀眾，她在《一千個晚安》飾演男主角張棟樑的母親，也讓張棟樑直呼與她合作「好幸福」。張棟樑說：「她演的那種迫於無奈的感覺好傳神，特別有戲，真是好佩服。」每場戲都很催淚，張棟樑根本不須培養情緒就自然眼眶落淚，讓他至今回想仍覺得與她對戲非常過癮。

雖然這對母子互動劇情都是引人落淚，謝瓊煖與《我們與惡的距離》中兇手的母親演出完全不同，這次她同樣演活了略帶神經質的母親，一樣讓人揪心。

兩人也從劇中母子關係演變成戲外好友，至今仍會相互聯絡，且每次不論是見面或是其他方式聯繫，張棟樑仍改不了口叫謝瓊煖「媽媽」。由於謝瓊煖舞台劇很有經驗，所以每次拍攝兩人都會先對戲，討論要從哪個景開始走位，對戲劇張力很有幫助。被問這次與謝瓊煖演出最難忘的事情，張棟樑立刻笑說，首拍當日媽媽的車沒停對位置，而被吊車，他還頑皮地幸災樂禍笑說：「還好我躲過一劫。」

《一千個晚安》本週主要劇情則圍繞男主角張棟樑飾演的程諾與父母之間的家務事，十五年前當他知道爸爸（朱陸豪飾）外遇那一刻，就恨極了爸爸，沒想到爸爸居然有外遇，跟另一個女人聯手傷害了媽媽，也因此對程父有諸多的不滿。程諾覺得媽媽很可憐，於是他選擇隱忍，選擇了配合媽媽，百般聽媽媽的話，但十五年之後，程諾知道其實媽媽早就接納了爸爸在外面的女兒時，他是憤怒的，有種被家人背叛的傷害。

劇中的張棟樑從小就被家人隱瞞許多家事而心生怨恨，但現實生活中他可是家中意見領袖，這幾年爸媽都退休，家裡都由他在照顧，但張棟樑無怨言，覺得可以讓家人過更好生活是開心的，妹妹當年直到大學畢業也是他在照顧，看到妹妹現在事業有成又有三個小朋友很開心。

他笑說家裡有四個兄弟姊妹每件事情都可以商量，家人之間溝通都很和氣，但有時姊姊還是會故意說氣話：「對啦！弟弟說什麼都對啦！」張棟樑說，他的家人不用蒙蔽方式相處，有時善意的隱瞞他可以接受，例如報喜不報憂是怕他擔心，也是出於無奈。

(中時 )