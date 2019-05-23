民進黨昨天中執會黨中央遭蔡英文陣營質疑「沒收中執會」、偏袒賴清德；民進黨主席卓榮泰傍晚打破沉默，在臉書還原被誤解的狀況。他說，昨天會議會休息，早已提前告知雙方代表，何來沒收會議？

卓今在臉書發文說，既然有人誤解會場實況，他只好還原現場，希望協調能繼續進行下去。

他說，場景一，5／20第三次事務性協調會議，蔡陣營代表林錫耀提出能列席中執會，以利接受中執委詢問的請求，他表示接受並請中央黨部同仁邀請雙方代表列席，羅文嘉秘書長並向雙方代表提出，非常歡迎兩位參選人本人到場。

他說，場景二，5／22中午11：20我接到黃承國中常委來電，表示「林俊憲希望邀集『5人小組』開會」。我便立即連繫並請林於中執會前來到中央黨部詳細說明，結果是一場傳話的誤會，不再多述。

他指出，場景三，中執會前，我分別邀請林俊憲、林錫耀進到我的辦公室，當面告知：1.今天中執會的討論會很冗長；2.中途我將宣布休息，並請雙方陣營及「5人小組」開會協商；當時柯建銘總召、羅秘書長也在場。

卓說，(場景四)中執會中，如同直播內容，20多名中執委連署提出一案，多位中執委討論激烈但無交集。於是，他詳細向全體中執委說明黨部自公告登記以來的作法、立場，並宣布會議暫停休息。

卓表示，會議休息後，他請林錫耀、林俊憲、「5人小組」成員陳菊、柯建銘、鄭文燦與陳其邁、羅文嘉等8人進入貴賓室進行協商。他先說明中常會及中執會慣例不會動用表決，而雙方各執己見的僵局，也似乎無法無異議通過共識決，乃請雙方陣營代表向兩位參選人說明前述狀況，並請示有無折衷方案。不久後，林俊憲向回報表示，賴院長本人馬上將要來到中執會。

卓說，場景六，經過一段時間，賴院長本人到達貴賓室加入8人的討論，經過瞭解詳細狀況後，他提出一項新的建議。場景七，因為事出突然，他便請林錫耀盡速回報蔡總統此一新的發展，並安排秘書長辦公室讓蔡陣營代表得以妥善地進行即時的聯繫工作。

卓表示，場景八，大約30至40分鐘，林錫耀重返協商現場，對他等8人表示，「新的狀況希望多一點時間思考與協調，建議下周再次召開中執會，並繼續研究手機比例與對比方式等問題」，獲得賴院長本人及其他人員的贊同，形成雙方的具體共識。當下我為求嚴謹，也再次重述並確認林錫耀所說的內容。

卓說，場景九，隨即重回中執會場，對全體中執委如實轉述，會場中陳明文中常委短暫會議詢問後，無其他人再發言，宣布散會。場景十，會議結束，賴清德前院長借用黨部記者室發言，羅秘書長即時對外說明該項發言不代表中央黨部立場，外界請勿誤會。並另以正式新聞稿澄清。

卓最後強調，中場休息雙方事先都知道、接受建議在場同意何來沒收會議，語氣堅定表明黨部立場是他的責任，借開記者會非黨部立場確有不宜。

(中時 )