苗栗縣政府已啟動縣內30個Youbike站點，廣受民眾好評。（何冠嫻攝）

苗栗縣長者多，縣議員楊明燁盼敬老愛心卡可用於縣內Youbike，讓持有愛心卡的長者們騎車也享有優惠，進而多利用公共交通設施。縣府工務處則說明，此屬社會福利，端看愛心卡的福利範圍，將與社會處共同討論研擬，以增進縣內長者福祉。

縣府社會處長楊文志表示，縣內長者逾8萬多人，其中有5萬多位長者申請敬老愛心卡，每月有700點的額度，在縣內可搭乘苗栗客運、新竹客運、豐原客運、巨業客運，以及金牌客運，另有台北、桃園、高雄捷運可使用，皆以半票價優惠扣點。經社會處統計，每月約有1萬2000人次使用。

在23日議會總質詢中，楊明燁提出愛心卡用於Youbike的可能性，他認為敬老愛心卡的優惠，對於長著搭乘大眾交通運輸工具有相當大的益處，除了盼縣府能多推廣愛心卡外，更希望其使用範圍能擴及Youbike，讓長者們也能享受優惠與公共自行車的便利性。

對於愛心卡使用範疇包含台鐵、縣內Youbike的可能性，楊文志表示將會參考並做通盤性審慎評估。工務處長趙清榮也指出，將與社會處共同研擬，確定愛心卡使用範圍後將再細談Youbike相關的系統連結。

(中時 )