台塑六輕石化工業區上個月發生氣爆，造成農漁業汙染與房舍毀損，至今已過1個多月賠償事宜仍談不攏，23日麥寮鄉民認為企業無信、政府無能，將於27日前往工業局離島工業區管理處抗議，希望政府能硬起來，協助受害民眾向六輕求償。

位於麥寮鄉的六輕工業區台化芳香烴3廠上個月7日因液化石油氣洩漏導致氣爆，大量煙塵、泡綿飄散到麥寮鄉農田、漁塭、畜牧場，房舍也因爆炸受損，事後六輕願意賠償8000萬元，但受害鄉民無法接受，本月16日到六輕進行第1波抗議。

麥寮鄉民代表吳明宜表示，許多受害鄉民不滿鄉公所在未公開談判出賠償辦法，就任意停止協商會議，之前提案要提高六輕敦親睦鄰基金也不討論了，完全漠視鄉民的聲音，既然無法協商，大家只能無奈地走上抗爭這條路。

受害民說，氣爆發生後，六輕不僅沒慰問他們，也沒有協助清除氣爆產生的落塵、泡棉，只能靠他們自行清理，賠償事宜到現在還談不出1個結果，鄉公所與縣政府沒有辦法解決問題，中央更是不聞不問，完全沒有善盡監督責任。

吳明宜指出，受害鄉民已決定27日上午前往六輕旁的工業局離島工業區管理處進行第2波抗議，準備死魚、死文蛤、臭鴨蛋送給工業局，表達對中央單位的不滿。

麥寮鄉公所則強調仍持續與六輕談判賠償事宜，絕對不會讓鄉民的權益受損，但各方意見眾多，必需要找出1個共識，才能圓滿解決此次氣爆事件。

(中時 )