台中市春安里里長閻新懃指出，春安路57巷，是老舊社區，屋牆低矮、巷弄曲折狹小，加上路燈昏暗，以前容易成為宵小目標，現已裝上明亮大燈，小偷不敢再來。（黃國峰攝）

台中市南屯春安里春安路57巷常年無路燈、或路燈昏暗，有里民指出當地因此成為宵小常光顧的地方，春安里長閻新懃為解決里民的安全問題，從最基本的設施做起，從2月起至5月在當地陸續裝設了5盞路燈，讓該處大放光明，宵小也絕跡了。

台中市南屯區春安里春安路6號、春安路57巷，因巷弄狹小，加上路燈微弱，多年來一到晚上就陷入漆黑一片，由於區內多居住婆婆媽媽等老人家，一到晚上，道路漆黑，路就難行，一不小心就跌倒，而且社區不明亮，也容易成為小偷的目標。

有里民指出，以前小偷誇張的程度，連冰箱內吃的、米缸的米、做菜的醬油都偷走，春安里長閻新懃指出，因為道路漆黑，這區域家戶大都養狗幫忙看家，去年選里長時來這拜票時，都不敢走進來，因為這兒的狗可兇著，路燈還沒裝時，晚上走這也要照著手電筒，深怕一個踉蹌跌倒，因為除了路燈不亮外，路也不平。

為了里民行的安全，里長閻新懃指出，因為剛上任，預算因素，問題一個個解決，先請建設局路燈科，從今年2月起先在57巷裝設了4盞路燈，5月又在春安路6號裝了一盞路燈，從此這區大放光明，小偷也會怕，不敢再來，解決婆婆媽媽怕黑、怕摔倒的問題，下一階段在看有沒有辦法申請預算，把社區道路鋪平，給居民光明好走的路。

(中時 )