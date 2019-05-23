「北港城鎮之心」計畫打造水岸生活圈示範點，供其他城鎮做為參考。（張朝欣攝）

營建署執行「城鎮之心」計畫，在北港溪規畫「北港城鎮之心」，23日營建署長吳欣修、立委蘇治芬前往北港鎮會勘，將藉由「城鎮之心」串連北港溪高灘地廣場與北港運動公園，營造兼具水岸文化與運動休閒的生活圈示範點。

水岸親水空間是目前城鎮生活圈規畫的主流，雲林縣政府、立委蘇治芬、北港鎮公所因此共同爭取前瞻基礎建設「北港城鎮之心」計畫，23日營建署長吳欣修、立委蘇治芬、北港鎮長蕭永義、前北港鎮長張勝智等人前往了解計畫進度。

吳欣修表示，北港運動公園曾於20餘年前省政府時代整修過，但當初並未考量運動功能以外的生活休閒需求，「城鎮之心」計畫將針對公園的生活休憩機能進行改善，並連結北港溪高灘地廣場，打造1處兼具親水空間與運動休閒場域，讓民眾享受更多元的城鎮生活。

蘇治芬指出，目前北港溪高灘地北港牛墟至女兒橋段，已向水利署爭取1億2600萬元完成「北港溪魅力河段環境營造」工程，「城鎮之心」計畫再爭取8250萬元，營造女兒橋至運動公園段高灘地，形成1處完整的水岸空間。

蘇治芬說，北港鎮聚落分為南、北2大區塊，文教與行政資源集中於北區，南區則有傳統牛墟與北港朝天宮媽祖廟，「城鎮之心」計畫將藉由北港溪高灘地串連南、北2區生活圈，同時打造水岸生活圈示範點，供其他城鎮做為參考。

(中時 )