新加坡一星餐廳主廚來台炫技，用西瓜冷湯為鮪魚塔塔賦味。（圖／姚舜）

為提高新加坡美食餐飲在台灣的知名度與能見度，新加坡旅遊局攜手《米其林指南新加坡》在台舉辦米其林星光饗宴，邀請蟬聯三年的新加坡米其林一星的「The Song of India」餐廳主廚，並曾於2012年獲選在「世界名廚峰會」中榮獲「最佳亞洲主廚」的Manjunath Mural，以及台灣蟬連兩年的米其林一星「LONGTAIL Restaurant ＆ Bar」主廚林明健聯手演繹共同創作，藉此號召更多 愛好美食的台灣客赴新加坡旅遊度假。

新加坡於2016年起，領先東南亞各國，發行《米其林指南新加坡》，同時新旅局總部於2018年開啟與威廉瑞德商業媒體（William Reed Business Media）的密切合作，而今年新加坡將成為亞洲第一個舉辦「世界50最佳餐廳」的城市，並將於2020年持續舉辦「亞洲50最佳酒吧」，以及集結世界50大餐廳主廚舉辦特別版的「世界最佳50餐廳論壇」，2021年將正式舉辦「世界50最佳酒吧」。

此外，2018年新加坡法式餐廳Odette也獲選為「亞洲50最佳餐廳」第一名，透過這些精采的國際餐飲盛事，讓新加坡餐飲產業碰撞出更精采的火花，並提供到訪旅客頂級的餐飲體驗。

截至今年此刻，新加坡已舉辦了多項指標性的餐飲盛事，其中包含東南亞精緻餐飲首屈一指的「世界名廚峰會」(World Gourmet Summit)、五月初剛落幕的「新加坡雞尾酒節」(Singapore Cocktail Festival)等，集結來自世界各地的餐飲界人才，於獅城交流餐飲文化趨勢，碰撞出全然不同的火花，提供旅客們全新的獨特餐飲體驗。

2019年度6-12月 新加坡重要餐飲盛事還包括：6／22-6／26的「世界50大餐廳頒獎晚會」、7／12-7／28日的「新加坡美食節」、10／4-10／6日的「新加坡美酒節」等。

(工商 )