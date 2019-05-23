北港農工機械科結合專業技能與文創構想，消除機械就是硬梆梆的刻板印象。（張朝欣攝）

北港農工23日舉辦各科實習教學成果展，展出電機、美容、畜產等相關產品，希望藉此鼓勵學生們朝實際應用方向發展，把所學變成可以上市的產品，為未來的就業鋪路、贏在起跑點。

北港農工為展現學生1年來的技藝實習成果，23日舉辦各科實習教學成果展，共展出農經科園藝、化工科工藝品、畜產保健科加工產品等實習成品，內容豐富多樣。

化工科學生表示，生活中只要用點巧思，就可以省下許多花費，例如自己動手製作紫雲膏、果凍蠟、手工香皂等，不僅比市售產品便宜，更增添生活樂趣，一舉兩得。

畜保科與農經科的美食也是活動重點之一，學生自製香腸、烤雞、冰淇淋、鮮奶酪、麵包、毛豆、各種茶飲，用料實在，一上桌就被來賓「秒殺」試吃一空。

電機科展出機電整合、工業配線等兩大實作，以及智慧物聯網的專題內容，來賓可以與各種機器人互動，體會未來科技。

機械科則結合製圖、機械加工、CNC、雷射雕刻等專業技能，並付予文創構想，製作金屬恐龍骨架模型、手機架、葫蘆造型紙鎮，消除大家認為機械就是硬梆梆的刻板印象。

校長廖宏瑩表示，目前成熟的產品包括美食、保健品與農產品，不過由於產量有限，僅供校內師生訂購，未來將計畫量產部分產品對外販售，讓學生享受實務經驗所帶來的成就感，同時為以後的就業做準備。

(中時 )