許維恩（左）跟許菲菲看到柯基都搶著拍照。（鼎盛文化提供）

許維恩跟二姐許菲菲日前一起拍攝汽車廣告，是兩姐妹第一次拍攝網路廣告影片，對於不是藝人的許菲菲來說既緊張又新鮮，不過在導演講解劇本跟拍攝順序時，許菲菲無厘頭的突然打斷導演，大膽說：「導演等等！台詞超過5句以上我就記不住了。」許維恩急忙解釋：「我姐她生過小孩後記憶力變很差。」

後來好幾次導演在拍攝前講解，不小心講到忘我，又突然被許菲菲打斷：「導演等等，你講不止5句了喔，已經7、8句了，前幾句我已經不記得了。」搞到現場一片笑聲，導演完全被她打敗，許維恩也只能在旁幫姊姊緩夾說：「我姊菲菲不是專業演員，請大家見諒多多包涵。」好在最後演出結果讓大家都非常滿意。

廣告其中一篇有一隻可愛的柯基犬「歐妮」入鏡，當牠出現時瞬間吸引眾人目光，大家搶著與歐妮拍照，兩姐妹也不例外，尤其發現牠的眼睛外圍有深深的一圈黑眼線，當場讓許維恩玩心大起，化身銷售主播介紹歐妮防水、防暈染、不怕水的眼線。

兩姐妹感情非常好，拍廣告時也展現默契，過程就像姐妹平日生活的相處模式，自然不刻意，2天拍攝下來讓許菲菲想起以前還沒結婚、生小孩的生活，常與姐妹們一起出遊，彷彿往日情景又重現，令她們懷念不已。

(中時 )