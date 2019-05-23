台北市長柯文哲今赴日參訪，晚間安排到富山縣參加台日觀光論壇歡迎晚宴，與駐日代表謝長廷同台，會後兩人一起接受媒體訪問。（張潼攝）

台北市長柯文哲今赴日參訪，晚間安排到富山縣參加台日觀光論壇歡迎晚宴，與駐日代表謝長廷同台。兩人在大會「敲酒」儀式與合影時距離頗遠，並無太多互動，會後兩人一起接受聯訪，謝長廷更直接挑明「不贊成柯批評蔡總統」。

晚宴上，主辦單位安排台日嘉賓上台進行「敲酒儀式」，謝長廷以及台灣觀光協會長葉菊蘭一開始就被唱名上台，但柯文哲卻是直到幾乎最後、已經喊了將近10位嘉賓的名字後，才被邀請上台，與謝、葉的距離也相當遠，氣氛略微尷尬。

不過，會後兩人仍一起接受媒體訪問，柯強調謝是很幽默、風趣的政治前輩，兩人在謝長廷回台灣時仍會見面，謝長廷則說，很多人說柯這次只來出席論壇一下，馬上要離開，就像是來「搵豆油（醬油）」，但其實「他是來送醬油」，因為論壇缺少一個台灣市長來捧場。

雖試圖展現兩人之間的好交情，但當被問到敏感的白綠關係，謝長廷也忍不住在媒體鏡頭前直呼「這樣一講，我就緊張起來」，接著也針對近日柯文哲頻頻質疑蔡英文總統的政策說，蔡總統曾經是民進黨的主席，也是我們的總統，「他批評蔡總統，我是不贊成啦！」

媒體也問，這次謝長廷預計陪柯2天走訪東北311地震災區，陪伴時間似乎比先前訪日的前行政院長賴清德還多？謝尷尬回說「算看看差幾秒，我沒仔細算！」

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(中時 )