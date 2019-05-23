林口長庚醫院研究大樓23日啟用，最特別的屬於實驗動物中心，設置在地下2層，內部還有亞洲首套隧道式自動化清洗整合系統，更可提供完整的動物實驗所需設備，協助國內生技產業及轉譯醫學發展。

林口長庚研究大樓為地上10層、地下2層的建物，樓地板面積14934坪，2015年10月開工，斥資33億台幣。研究大樓1樓有可容納450人的綜合會議廳、兩間會議室，還有數位圖書館。地下兩層則是國內最新式且有自動化管理系統的「實驗動物中心」。

院方說，實驗動物中心，設有動物飼養區、亞洲首套隧道式自動化清洗整合系統、實驗區、智慧型開刀房。其中隧道式自動化清洗整合系統能自動清洗飼養槽，可以刮除老鼠糞便、髒汙，清洗、殺菌後，還會自動放入玉米梗，降低飼養人員職業傷害。

院方解釋，因為許多動物和人類的遺傳基因接近，透過動物實驗，對於醫學研究與發展有相當的幫助。更能加速國內生技產業及轉譯醫學的發展。另外新研究大樓還有「感染及微生物學」、「癌症、蛋白質、基因體」、「免疫研究」、「幹細胞與轉譯癌症」等多個研究群組、研究中心等，希望完整提供研究人員的需求。

(中時 )