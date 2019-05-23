導演陳育青（左）、蘇鈺婷（右）感謝簡嫚書相挺。

簡嫚書23日出席電影《祝我好好孕》記者會，分享與1歲多女兒「雲大」和腹中5個多月的寶寶「雲二」日常相處，她表示懷第一胎時，有段時間胎位不正，寶寶維持頭在上的姿勢，她就對著肚皮說：「要換位囉。」沒想到某晚肚子裡真的有突然旋轉的感覺，後來胎位就正了，自覺相當奇妙。

簡嫚書現住在婆家，跟髮型師老公雲昌隆和公婆一起生活，稱公婆對她很好，坐第一胎月子時她並沒有在月子中心，而是由婆婆親自照料，她說：「因為婆家以前是開便當店，所以婆婆擅長的料理很多。」食補完全沒問題，雲大出生後老公也會幫忙顧小孩，晚上哭鬧時夫妻心裡都有一把尺，會以隔天工作量為準據自主起床哄小孩。

而雲二的預產期在9月中，簡嫚書打算自然揭曉寶寶性別，「我們有開賭盤，老公猜是女生，因為他說自己要償還女人債。」至於雲大得知自己要當姊姊，似乎還有點不高興，把雲二的超音波圖又撕又揉，簡笑說：「她本人可能不接受。」

《祝我好好孕》探討女性生育自主及在家溫柔生產，簡嫚書說：「其實我第一胎本來就有考慮在家生產，不過在家裡生長輩多少有一些擔心，所以還是去醫院，有跟媽媽討論，就是不想讓大家擔心。」當時她就有接觸助產員，對在家生產相當有感，於是就主動贊助《祝》，包一廳協助推廣。電影6月6日上映。

(中時 )