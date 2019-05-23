新北市政府推動惜食成果受到國際肯定，為擴大影響力及經驗交流分享，於23日及24日在板橋希爾頓酒店舉辦國際論壇，邀請日本、新加坡等相關部門參加，共同激發更多的策略及作法。

國內長期推動惜食及環保教育單位，如基督教1919食物銀行、主婦聯盟、家樂福企業、大享食育、七喜廚房等，以及台大農經教授徐世勳等專家學者均應邀參與論壇，透過惜食經驗交流分享，共同朝向聯合國永續發展目標邁進。

新北市副市長吳明機在論壇致詞表示，新北市在前市長朱立倫任內，從105年8月開始透過10個局處推動惜食分享網，推行至今年4月底，結合公私有果菜市場、大賣場、肉品公司，提供310噸的惜食食材重新運用分配給社區老人共餐或弱勢孩童課後餐點使用，受益人次高達35萬人。

同時透過學校教育「空盤運動」（愛要把菜吃光光），和推動餐廳「舞春打包」（吃不完袋著走），每年298所學校減少近400噸廚餘，餐飲業界也因此減少390噸廚餘量。

吳明機表示，新北市惜食分享網在106年7月獲得世界大都會協會肯定，入選首屆領航計畫，並於107年9月底前往厄瓜多基多市分享經驗及策略，獲得國際城市肯定，因此這次舉辦國際論壇，希望擴大更大的影響力。

吳明機隨後與新加坡國家環境局廢棄物與資源管理部副部長Mr. Ron Wong、日本京都市政府環境政策局循環型社會推進部技術擔當課長勝見潤子、衛福部社救司長李美珍，以及推動惜食相關議題國家的駐台使節，共同簽署惜食諾言，願意一同為永續食物議題及永續發展努力。

社會局長張錦麗在論壇發表「新北惜食分享網」，她表示，全世界每年浪費3分之1、大約13億噸的食物，台灣則每年浪費68萬6千噸，因此新北市率先以公部門立場來推動惜食分享，以惜食為核心價值，以公益為主軸，搭配教育，結合民間企業、團體一起推動。

目前已建立89處領菜據點、14處惜食廚房、40家惜食餐廳、930個老人共餐點、108處兒少課後照顧據點，更有8所的大專院校、高職餐飲科系師生一起投入義廚行列，同時市府還媒合2輛「舞春惜食」冷藏車，委託基督教1919食物銀行載運管理，希望一起合力推動惜食分享。

為期1天半的論壇，除安排國內專家學者針對惜食在食安、教育、公益及永續環境等議題上進行發表、分享，另也由新加坡及日本代表進行專題報告及經驗交流，共同為聯合國永續發展努力。

(中時 )