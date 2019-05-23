如今以拜月老著名、香火鼎盛的台北迪化街霞海城隍廟，原來曾經差一點不是在大稻埕？明年就是霞海城隍廟渡海來台200週年，但在落腳大稻埕之前，卻有一段「頂下郊拚械鬥事件」的曲折故事。這段故事不只成為行政院文化獎得主唐美雲在2014年的歌仔戲《香火》，也成為今年「台北霞海城隍文化節」的主題，以「艋舺大脫逃」特展，重現當年城隍爺從艋舺遷往大稻埕的經過。

特展中以插畫圖文和闖關活動的形式描繪這段械鬥事件，插畫設計者是25歲的廖巧媛，因為喜歡大稻埕，熱衷於研究當地的發展歷史，「我用了地圖、當年渡海來台的戎克船等元素。龍山寺的『頂郊』三邑人當時經濟狀況比較好，所以我畫的頂郊人的鬍子比較長，樣貌光鮮亮麗，另一邊城隍廟的『下郊』同安人生活比較辛苦，所以造型就不太一樣。」

原來最早泉州同安人請城隍爺渡海來台時，先在滬尾上岸，又遷往艋舺八甲庄，沒想到1853年卻發生了頂下郊拚械鬥事件。台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰表示，「龍山寺的泉州三邑人才剛打完漳泉械鬥，又有城隍廟的人來要佔地，為了維護勢力，決定先出手打城隍廟的同安人。」

吳孟寰表示，城隍廟的人半夜遇襲，倉皇逃難，原本要一路往北逃到大龍峒，但因為那邊已經住滿了人，又再退回到當時用作曬穀場、少有人居的大稻埕，就這樣安定下來。後來艋舺河道淤積，大稻埕反而一路發展了起來。

唐美雲也將在文化節中演講2014年以「頂下郊拚」為主題的歌仔戲《香火》的由來，「在演城隍媽的《御夫鞋》的過程中，了解到霞海城隍的故事，才知道原來當年背後有一群『義勇公』在守護城隍廟。我們尋訪在地人，透過廟方的口述歷史，創作出《香火》這齣戲。」

今年台北霞海城隍文化節除了城隍爺水巡、遶境、壽宴、法會、音樂會等為期一個月的慶祝活動，廖巧媛也將頂下郊拚的故事設計成12頁的圖文故事，分散在12個不同的香火袋，民眾只要在活動期間到大稻埕的店家收集齊全，把香火袋串起來，就能知道完整的霞海城隍廟故事。

(中時 )