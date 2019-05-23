王男到北市某酒店消費並框小姐「小茹」出場，事後卻挨告性侵，對此王男堅稱兩人是銀貨兩訖的性交易，檢方勘驗監視畫面發現，小茹進出摩鐵時神智並未達酒醉不能自主程度，且未能通過測謊，認定性侵案的起因是辦事金額短差5000元，23日把王男處分不起訴。

王男去年4月間前往林森北路某酒店消費後框小茹出場，兩人隨即搭車直奔三重正義南路某摩鐵辦事，未料完事後王男卻挨告性侵並被警方傳喚到案。

小茹聲稱，當天她在酒店裡和王男從2時喝到凌晨6時，因為喝茫了，才被王男以續攤為由帶到摩鐵，王男也趁她酒醉而霸王硬上弓。

王男到案後則是大呼冤枉，他說是框小茹出場，而且都按照規矩付錢辦事，只是兩人在辦事前談的價碼是3000元，但1小時後小茹卻改口要他付8000元，由於他堅持不付多出來的5000元才挨告。

檢方勘驗摩鐵監視畫面發現，王男和小茹進房時，並沒有強行拖拉之舉，小茹的神智也未達酒醉不能自主程度；另王男測謊時，對於5000元價差糾紛都無不實反應，反倒是小茹呈現不實反應。

檢方認為，這宗性侵案應是事後價碼談不攏所致，兩人辦事時仍為合意，今日以罪嫌不足將王男處分不起訴。

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(中時 )