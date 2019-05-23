第72屆坎城影展近日如火如荼地展開，而紅毯上女星各個爭奇鬥艷的美景當然是外界必看的亮點之一，果然就有人上演走光鏡頭！由法國女星蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）主演電影《Oh Mercy!》日前舉行首映會，紅毯上更有多位維多利亞的秘密（維秘）名模性感助陣，但其中Fernanda Liz就當場上演走光意外，最終尷尬離場。
擁有火辣身材的Fernanda Liz，今日以一襲爆乳鵝黃色禮服性感現身紅毯，期間還多次轉身變化姿勢，讓各家攝影師捕捉她的動人倩影。只是這時悲劇發生了，Fernanda Liz疑似動作太大，導致禮服慢慢下滑而不自知，胸前2點深色乳暈當場見光，令她趕緊用手遮胸。
可惜為時已晚，最終Fernanda Liz就當場在紅毯任服裝師幫忙整理服裝，一邊尷尬微笑結束這一回合。但事後Fernanda Liz也在社群網站上PO出她紅毯照，感謝當時所有幫助她的人，展現名模氣度，吸引上萬粉絲按讚喝采。
(中時電子報)
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