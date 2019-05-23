台北市長柯文哲過去曾說去年反核食進口公投「很弱智」，今他赴日訪問，除幕僚透露他會針對能源、核食議題作出表態，外界也認為，駐日代表謝長廷有意藉著柯，希望讓台灣進口核食的問題能有所進展。對此，謝長廷不諱言，核食問題在台灣被政治化了。

柯文哲出訪前，親近他的幕僚就透露，此行柯會在參訪311災區重建狀況時，拋出對於核食的論述，也就是「台灣人敢去位在千葉的迪士尼，卻不願吃千葉進口的食品」，邏輯上並不通，核食議題應該科學解決。

媒體今問謝長廷，此次找柯文哲出席台日觀光論壇，除促進觀光，是否也是希望藉著柯，讓核食議題有所進展？謝長廷表示，核食問題在台灣政治化了，世界誰在禁，禁的都是跟日本不好的，韓國、大陸，且這幾年大陸跟日本關係有改善，所以香港解禁了，大陸也說要依照世界規則來處理這問題，所以，這是意識形態、是政治，不是科學。

謝長廷說，歐盟、美國、加拿大、新加坡這些水準都很高，他希望台灣能夠扭轉過來，不然2年、4年後還是一樣，即使明年國民黨執政也是要面對這個問題，無黨籍執政也要面對，這是國家共同的利益。

媒體也問柯，今拜會眾議員，是否有提到核食相關議題？但柯文哲僅表示，其中，河井克行3年跑華盛頓22次，是美國跟日本很重要的聯絡人，當然中美貿易大戰全世界都關心，有些東西大家交換一下意見；至於選不選總統，雖對方有問，但他的答案都一樣，拿日本人物德川家康、織田信長來回答，讓對方哈哈大笑。

(中時 )