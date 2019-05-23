同婚專法明天（24日）正式上路，但是兩岸同性伴侶想要登記結婚，還得再等等。由於同婚在大陸尚未合法，因此兩岸的同性伴侶目前只能先在台灣已實施「同性伴侶註記」的縣市辦理「註記」，如何改成正式的「結婚登記」，陸委會將會同內政部等相關機構研議修法。

同婚專法通過後，有關跨國同性婚部分，目前全球同婚合法的26國，可望在台灣也享有同樣權益保障。而大陸同志在《兩岸人民關係條例》規定下，符合在台結婚登記的前提條件，但因目前大陸地區尚未擁有同性婚姻相關法案，因此大陸同志伴侶若想來台團聚結婚，仍須等待相關配套制度上路。

根據現行法律規定，兩岸的異性婚姻，台灣配偶必須先在台灣申請「單身證明」，到海基會申請文書驗證，然後返回大陸登記、領結婚證，接著大陸配偶用「團聚」的名義申請來台，在入境台灣時通過移民官訪談後取得團聚證，就可以和另一半去戶政機關登記。

但關鍵卡在同婚在大陸尚未合法，同性伴侶無法在大陸結婚領證，更遑論申請赴台團聚、依親、居留。陸委會副主委陳明祺表示，兩岸同性伴侶結婚，牽涉到入境事由、面談機制和登記程序等，陸委會都在陸續檢視相關的行政管理措施，進行跨部會協調，希望早日促成兩岸同性伴侶結婚的心願。

來自台灣的蔡先生和大陸伴侶任先生住在北京，去年7月初特地回台北一趟，在蔡先生的戶籍所在地台北市辦理「同志伴侶註記」，原以為在大法官748號釋憲文公布後2年，這項註記就可以直接產生「結婚」的法律效果，沒想到好事多磨。

任先生建議，既然大陸同婚尚未立法，是否可採用變通的方式，比如，憑藉伴侶註記申請來台團聚，因申請伴侶註記的前提是須大陸伴侶先在大陸民政局申請單身證明，經海基會文書驗證，方得來台灣戶政機關辦理。大陸同志伴侶用團聚的名義申請來台，入境台灣時再接受移民官的相關審查。「如此一來，既保障了兩岸同志伴侶的結婚權益，對異性婚姻的權益也不造成影響。」

(中時 )