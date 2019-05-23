福田路2月1日通車，但這處奪命S形急彎已奪走2條生命。（陳俊雄攝）

新北市府闢建土城福田路做為土城中央路四段的替代道路，但城鄉局和地政局在都市計畫劃設線形時出現一處S形急彎，造成福田路自2月1日通車迄今已傳2起死亡車禍，獨子日前在這處死亡彎道喪命的雷媽媽今天來到現場，她哭訴著一定要趕快改變路形，不要讓其他的媽媽和她一樣悲傷。

捷運三鶯線在土城中央路四段施工後大幅縮減路福，為此市府闢設福田路紓解車潮、減少車禍發生，但誰也沒想到，肩負減少中央路車禍發生任務的福田路，卻在接近頂埔工業區處出現一處S形急彎，通車不到半年車禍頻傳，更造成2個年輕生命喪命於此。

立委吳琪銘及市議員林銘仁、彭成龍、廖宜琨今日邀集新北市政府工務、交通、城鄉等局處前往會勘，希望儘速找出截彎取直對策。

雷媽媽表示，她的18歲獨子14日下午騎車行經當地，卻在S形彎道失控撞上人形道後失去生命，今天來到愛子的喪命處，她也不禁痛哭失聲，沉痛呼籲相關單位能儘速修正這段S形彎道，不要讓其她媽媽像她一樣悲傷。

工務局總工程司李崇豪表示，S形彎道屬自辦重劃範圍內，目前尚未移撥給公所，也不是工務局闢設的福田路段，惟工務局會研議儘速截彎取直；交通局則表示，將在2星期內裝設太陽能警示閃光燈，加強警示預防意外發生。

(中時 )