新北市長侯友宜（中）上任後首開新北市先例，率領市府一級局處首長與里長舉辦座談會，23日在中和區完成第40場座談會。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（中）上任後首開新北市先例，率領市府一級局處首長與里長舉辦座談會，23日在中和區完成第40場座談會。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（中）上任後首開新北市先例，率領市府一級局處首長與里長舉辦座談會，23日在中和區完成第40場座談會。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（中）上任後首開新北市先例，率領市府一級局處首長與里長舉辦座談會，23日在中和區完成第40場座談會。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜上任後主打「第一線的市長」，透過行動治理前往最前線解決市民的需要，更首開新北市先例，親自與里長舉辦座談會，侯友宜強調強調「里長做的好，市府就做得好」，率領市府一級局處首長走訪新北29區，與1032個里長市政面對面，傾聽地方需求同時要求局處首長立即解決問題，就是要市府與里長、公所同一陣線拚市政。

市政座談會里長共通性問題從汙水下水道、特色共融式遊具公園、新巴士、都市更新，以及里內銀髮照顧等議題，到公園綠地、路平、燈亮、水溝通等基礎建設。侯友宜強調里長與市府應該站在同一陣線，市府錢、權都會下放給公所，讓第一線的公所能與里長並肩作戰，且許多議題牽涉跨局處整合，局處之間應該加強橫向聯繫，盡速完成民眾的需求才能真正簡政便民。

在40場的里長座談中，各區里長都對清潔隊的努力付出表示肯定，侯友宜也感謝清潔隊對於環境維護付出的努力，因此上任後隨即將清潔隊外勤獎金調統一為8000元，侯友宜也說新北市連續獲得最乾淨城市也多虧第一線的清潔隊員努力，對環境整潔維護也深獲各里長認同。

座談過程中侯友宜不斷強調，市民需要的就是市長要做的，因此雖然新北市的汙水下水道接管數是全國第一，且汙水處里戶數達137萬3199戶，對於尚未接管的地區，應該盡速與地方找出問題克服，侯友宜在座談過程中也強調，新北市老年人口接近54萬人，新巴士應該進行體質改造，有限資源有效利用讓偏鄉弱勢民眾以及銀髮族得到照顧，而全市也要在未來兩年打造28座「全齡公園」，讓老少都能有活動休憩的地點，完整銀髮族與幼童照護的。

侯友宜的選舉重要政見「都更三箭」深獲地方許多里長支持，新北市全市有70萬棟老舊房屋，為了順利推動都市更新，市府也陸續舉辦200場都更說明會，第一線向市民解釋都市更新的重要性。至於許多里長反映的監視器問題，侯友宜也在座談會中強調，監視器兩大功能是維持交通與治安，因此要求各分局針對里內監視器進行檢視，杜絕治安死角，若有需要就與地方辦理會勘，讓在座里長拍手叫好。

侯友宜表示，所有里長座談反應需求都會由研考會列管追蹤，且市長當場坐鎮局處首長即時的回應也會據實以報，可以推動的市府即刻推動，接下來就會由副市長前往各區視察列管案建進度，市長也會擇期與里長再度展開座談，與所有里長「站逗陣」，逐步推動新北市成為安居樂業的好所在。

(中時 )