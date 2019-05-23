陳姓前台船員工因在外積欠龐大賭債無力償還，陸續以小孩罕見疾病需治療、父母親需洗腎等理由，向同事或包商借款總額128萬元未還，遭檢察官依詐欺罪提起公訴。但法官認為，同事明知陳男經濟狀況不佳，未查證陳男說詞就借錢，本該自負風險，最後也因查無證據，判陳男無罪，全案可再上訴。

事發後，陳男便遭台船資遣，於2016年11月離職。判決指出，2016年4月陳男以小孩生病、父母身體不適為由，向蔡姓同事陸續借款80萬元；2016年7月陳男以經濟狀況不佳為由，向蔡姓同事陸續借款8萬元；2016年8月陳男又以小孩罕見疾病須治療、當鋪追討欠款、週轉不靈為由，陸續向王姓台船包商借款20萬元、羅姓台船包商借款20萬元。陳男前後一共借款128萬元，還佯稱會以退休金奉還，但遭台船資遣後仍還不出錢，被4人告上法院。

陳男在法庭上否認自己曾經聲稱小孩及父母身體不適，強調自己借錢時曾開出數張本票，非詐欺取財。

法官認為，債務人幾乎都知道陳男好賭，在外積欠債務且財力狀況不佳，未經查證陳男缺錢說詞就逕行借款，也要自負風險，因此認定陳男行為與成立詐欺罪「施用詐術」要件無關。至於借款最多的蔡姓同事，也因為口頭借貸缺乏實質證據，難以判定陳男有詐欺取財意圖。綜合上述考量，高雄地院最後判陳男無罪，全案可再上訴。

(中時 )