台北市長柯文哲受駐日代表謝長廷之邀，23日出席了台日觀光高峰論壇的歡迎晚宴並召開記者會。被問到2020年總統大選在即，現在正是敏感時刻時，是否支持柯文哲參選時，謝長廷表示，「我怎樣說都不對，我也希望韓國瑜也來讓我表現一下，外交是超越黨派的」、「我剛已經有建議他苦中作樂」。

有關柯文哲批總統蔡英文是親美抗中，謝長廷開玩笑說：「她是主席也是總統，批評蔡總統我是不贊成的」。

針對「柯市長對於核食問題比較正面，你是不是希望藉由他來讓問題有所進展？」。謝長廷再度強調，此問題在台灣已政治化，我坦白講，世界禁核食都是跟日本不好的國家，應該要以科學為依據來處理，歐美、新加坡這些國家水準都很高

。這是在台灣被政治化，我們現在要稍為扭轉過來，不然兩年後4年後還是一樣，這是台灣共同的立意 明年即使國民黨執政也要面對這個問題，這是國家共同利益。這個問題留下來，將來也要面對，這是台灣的損失。

有記者提問說，柯市長現在跟民進黨關係比較緊張？柯文哲露出驚訝的表情說： 「誰說的」，謝長廷立即接話說： 「你這樣一講，我坐在這裡都緊張了」。

被問到監察院對前大阪處長蘇啟誠輕生的調查報告時，謝長廷表示，高峰會很重要，柯市長難得來，我不希望我一個人把焦點轉移了。他表示近日可能會透過臉書詳細回答。

(中時 )