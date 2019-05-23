「Asti的回憶」是主廚依循年幼時在廚房看祖母烹飪的回憶而創作的傳承料理。（君品酒店提供）

「綠鯷魚」將通常作為提味使用的鯷魚躍升為料理主角。（何書青攝）

「手工鴸雞肉餃，洋蔥醬與鮮茄」的內餡以珍珠雞絞肉與主廚私房調味攪拌而成，滋味香醇。（何書青攝）

口感多層次的甜品「甘草，咖啡優格，檸檬酸豆」。（何書青攝）

君品酒店雲軒西餐廳近年來不斷挖掘出多元的義大利美味餐飲獻給台灣饕客，這次更自義大利邀來蟬聯22年米其林1星、家傳3代的Ca’Vittoria餐廳行政主廚馬西米利亞諾·穆索（Massimiliano Musso）首度來台，昨（23日）起帶來僅限4天的「北義家傳星耀宴」。

馬西米利亞諾·穆索的祖母和母親都有一手好廚藝，在自小耳濡目染下，他也開始對烹飪產生熱忱，對他來說，料理不單是一種激情，更是一個家庭傳統。承襲著祖母遊歷多國、喜好探索新食材的興趣，馬西米利亞諾·穆索同樣曾到世界各地接觸不同的飲食文化，也因此他的料理雖以傳統的義大利飲食為基礎，但卻變化出更現代、清淡而多元的佳餚。

他表示，創作料理時會讓自己再次成為那個在自家的廚房裡學習的孩子，只有這樣才能在創新的同時，也保留最傳統純粹的味道。這次客座的晚餐中，有道「Asti的回憶」便是他依循年幼時在廚房看祖母烹飪的回憶而創作的傳承料理，他將祖母傳承下來的料理重新詮釋，由原本佐飯的做法改為義大利麵餃的方式呈現，內餡保留最傳統燉牛尾巴的味道，餃子鋪上炒煮過的皺葉高麗菜襯底，添加手指檸檬和酸菜醬更讓人食慾大開。

還有一道清爽開胃的料理「綠鯷魚」，通常多半作為提味使用的鯷魚，在此道料理中搖身一變成為主角。主廚將鯷魚打成泥狀，加入醋、白酒做調味，揉合成球狀，再沾裹巴西里和鼠尾草，最後淋上蘋果醋膠，便完成一道綠澄澄的綠鯷魚料理。

「手工鴸雞肉餃，洋蔥醬與鮮茄」的內餡以珍珠雞絞肉加上主廚私房調味攪拌而成，並以義大利麵皮做出立體壓紋的帽餃外皮，餃子以大火炒煮方式料理增添香氣。此道餐點佐以洋蔥醬和櫻桃油封蕃茄，讓雞肉餃的味道更豐富。

「甘草，咖啡優格，檸檬酸豆」則是口感層次多的甜品，將咖啡和巧克力做成慕斯，蛋白打成發泡後，與咖啡和巧克力攪拌融合，再倒入冷藏，配餐佐以酸酸鹹鹹的酸豆冰淇淋和巧克力脆片，最後灑上的甘草粉更襯出托慕斯的甜味。

「北義家傳星耀宴」自23日至26日限時登場，5道午餐每位1980元＋10％，8道晚餐每位3580元＋10％；此外，饕客也可加價600元，便能以義大利聖莊紅、白酒各1杯，巧妙搭佐既有地道美味、又富創意滋味的義式饗宴。

(中時 )