桃園市平鎮分局警方到轄內工廠進行外語宣導，還製作外語傳單。（邱立雅翻攝）

2019年萬安42號演習將於27日下午正式展開，過去外籍移工往往不知規定，常在管制時段在路上行走，平鎮警分局23日至轄內各移工聚集商店宣導，盼演習當日能夠順利。目前桃園市約有10萬7千多名各國移工，居全國之冠，為了讓移工們能遵守演習時各項規定，平鎮警方也製作英、泰、越、印等4國外語海報，宣導演習注意事項。

平鎮警分局防治組組長盤新枝表示，萬安42號演習屆時將施放警報並實施人車疏散、避難、燈火及交通管制，警方除了提醒民眾應注意避難流程外，其中高鐵及台鐵各班次列車正常行駛、演習地區內高速公路則「准下不准上」，行駛於高速公路車輛則不予管制，而飛機、船舶也照常起降、靠離、行駛，下機、下車旅客和前來接送的民眾則實施疏散避難。

平鎮警分局提醒，萬安42號演習時段，在家中的民眾除了要緊閉門窗，關閉水電、瓦斯、熄滅煙火外，在外的民眾則要立即進入防空避難處所避難，也不可發車離開，民眾一定要配合警、軍人員之指揮，並且快速避難，若無正當急迫理由且抗拒警、軍人員指揮者，將依民防法第21條，處以3萬元新台幣至15萬元新台幣罰鍰，請民眾多加注意。

警方也擔心在台工作的外籍移工，因語言隔閡不清楚萬安演習的重要性，到時觸法開罰，平鎮警分局外事警察於23日上午，至轄內各工廠及移工聚集場所，分送宣導印有英、泰、越、印等4國外語海報，宣導演習注意事項，並且要求雇主協助移工疏散、避難，避免觸法。

(中時 )