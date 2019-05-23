六和高中校長林繼生除了從事教育工作，更是多產的文字工作者，他「南漂」到桃園13年筆耕不輟，近期出版了第4本書「人生兩好球三壞球」，內容為以他自己的經驗談人生。林繼生笑稱自己並非刻意為之，而是「逼稿成篇」，透過雜誌的邀稿，一篇一篇的寫下去，他認為書寫也是種自我療癒。

擁有國文專長的林繼生出版的前2部作品仍已國文教學為主，第3本轉變風格與主題，是在任職武陵高中校長期間，寫給學生的文章。第4本新書則延續前一本的風格，透過他個人的經驗與讀書心得，與青春對話，甚至與自己對話，林繼生說這本書很適合「青春」與「非青春」的人閱讀。

林繼生說自己出書是不是刻意，而是「逼稿成篇」，過去學校刊物需要校長寫文章，他就結合時勢與當下的話題去寫、去鼓勵學生。林繼生自武陵高中退休後轉戰六和高中服務，正巧有雜誌向他邀稿，於是就這樣一篇一篇寫下去，不知不覺就累積了許多作品。

至於為何將書取名「兩好球三壞球」？林繼生說打棒球面對「兩好球三壞球」時，對「投」、「打」雙方都是很大的考驗，攸關比賽勝負，而人生也有很多「兩好三壞」的關鍵時刻，該如何面對？需要態度跟修為，這也是他為何以「人生兩好球三壞球」為書名的原因。

林繼生說，人生充滿各種可能，唯有把握每個關鍵時刻，把球打出去就會有安打甚至全壘打的機會。這本書花了林繼生5年時間才完成，但校園工作忙碌，但如果未來若仍有機會，林繼生說他還會繼續寫下去，「即使可能很慢，但有出發，就有到達終點的可能。」

(中時 )