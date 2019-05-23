僑委會第36期海青班傳播學院華文流行音樂與演藝主持科創立於2017年秋季班，成為全國第一個以音樂專長與演藝人才培訓為主的綜合性專班，首屆共有13位來自馬來西亞、緬甸、印尼與汶萊僑生完成兩年學業，21日在銘傳大學台北校區音樂廳舉行畢業典禮，22日晚間於CLBC肥皂箱展演廳A廳舉辦「夢響」公益演唱會，除畢業生演唱多首自創曲外，還有他們的大學部學長及指導老師搖滾樂團化學猴子獻聲力挺，共演唱21首曲目，場面熱鬧動人。現場除了學生家長從僑居地遠赴台灣見證子女畢業時刻，更有經紀公司、音樂圈的相關業界人士到場支持，並試圖發掘下一顆新星。

銘傳情歌王子陳偉生所帶來的演唱

為呈現在銘傳兩年來的豐碩學習成果，由傳播學院指導、首屆海青班華藝科畢業生舉行「夢響」公益演唱會與作品成果展，本週夢想啟航。今晚的公益演唱會除了有情歌王子陳偉生帶來多首抒情歌曲之外，還有蘇竑原演唱自創的「海青魂」及江振維所演唱的嘻哈歌曲，順利炒熱氣氛。當指導老師化學猴子樂團邀請師生一同上台演唱時，更是 high 翻全場。當第一次獨唱的張杰亮同學，搭配今年初逝世學長陳吉米的照片演唱「好久不見」一曲時，觀眾紛紛感動落淚。

此次「夢響」公益演唱會與作品成果展的總召湯凱文提起辦展的理念說，「音樂這條路走起來很難，但我們一直在夢想的路上堅持。就因為這份堅持，大家才會從不同的國家聚集在一起，一起朝著同一個目標，繼續地向前走。今天公益演唱會邀請了曾經獲得青春最強音以及大馬之音歌唱比賽冠軍的顏瑋永、張倀豪學長前來演唱，就是希望能做個音樂上的傳承。另外，同學們也希望能對在此生活兩年的台灣社會進行回饋，因此我們也打算將演唱會門票收入的10%捐贈心路基金會。今天看到滿滿的觀眾，真的很感動，感謝大家對我們的支持。」此次畢業成果展的指導老師化學猴子張博彥表示，「與同學們相處了兩年，與其說師生情感，更像是家人；與其說指導、更像是陪伴。一路走來，看著他們從懷抱夢想、到已經有能力做出自己的作品，心中滿是感動。」另一名指導老師化學猴子任中強更是興奮的說，「這兩年四個學期的成果就是今天啦！他們讓我印象非常深刻，因為是第一次帶海華的學生，一開始還擔心教學上是否無法適應。後來才發現大家相處在一起有如自己的弟弟妹妹，無話不說，互動自然不做作，重點是看到大家在音樂這條路上的成長，自己創作或編曲，敢上台唱歌拍MV⋯⋯等，大家都有不同的成長，更期待未來在業界有更多的合作機會！」

因為第一屆海青華藝班的學生人數相當的少，因此這次「夢響」公益演唱會與作品成果展也得到了銘傳大學傳播學院校友會、啟動音樂、群聯電子、南洋順發、麻坡芳盛麵包西果屋等五位贊助商的支持。鑽石級贊助商銘傳大學傳播學院校友會理事長吳美慧表示，「對於學弟妹活動的支持一直是我們傳播學院校友會成立的目的與宗旨」。

接下來，「夢響」作品成果展將於5/23-25在銘傳大學台北校區逸仙堂前廳藝術中心舉行，共展出18件作品：創作組8件、饒舌組6件及抒情組4件，期間舞台區也安排了同學現場演出及MV、微電影作品心得分享等橋段。5/23下午一點舉行開幕儀式，將由傳播學院倪炎元主持，僑務委員會長官與銘傳師長都將與會為畢業生加油打氣！歡迎各界前往參觀。欲了解更多活動訊息，請上FB粉專【華文流行音樂與演藝主持科 銘傳大學】查詢。

「夢響」公益演唱會

(中時電子報)